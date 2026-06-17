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Генменеджер «Филадельфии» об обмене вратарями с «Торонто»: «Приход Уолла — шаг вперед на нас, он поможет Владаржу. Эрссону пора было сменить обстановку»

Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриэр высказался об обмене вратарями с «Торонто».

Источник: Спортс‘’

В рамках сделки с участием нескольких игроков «Флайерс» получили голкипера Джозефа Уолла, отдав Самуэля Эрссона.

"Мы посчитали, что это шанс улучшить команду, помочь ей сделать шаг вперед. Сэма очень любили в команде, как и Эмиля Андре.

Мы почувствовали, что ему, возможно, пора сменить обстановку. Будем надеяться, что это позволит ему сделать следующий шаг.

Он хорошо проявил себя во второй половине прошлого сезона. Но я думаю, что ему необходим шанс в другом месте. Мы посчитали, что приход Уолла — это шаг вперед для нас, и он сможет помочь Владаржу, играя в паре с ним.

Что касается переговоров с Владаржем о новом контракте, то мы работаем над этим. Обе стороны заинтересованы, но до финишной прямой еще далеко", — сказал Бриэр.

В сезоне-2025/26 26-летний Эрссон провел 33 матча в регулярке НХЛ за «Флайерс», отражая в среднем 86,9% бросков при коэффициенте надежности 3,12.

27-летний Уолл провел 39 матчей, отражая в среднем 89,8% бросков при коэффициенте надежности 3,34.