Ахтямов сделал шатаут в 3-м матче финала плей-офф АХЛ, отразив 24 броска «Чикаго Вулвс». Фарм «Торонто» ведет 3−0 в серии с фармом «Каролины»

24-летний вратарь фарм-клуба «Торонто» отразил все 24 бробска по своим воротам и был признан первой звездой встречи.
В текущем плей-офф АХЛ у Ахтямова стало 14 побед в 20 играх в текущем плей-офф АХЛ.
Вратарь «Торонто Марлис» Артур Ахтямов сыграл на ноль в третьем матче финала Кубка Колдера против «Чикаго Вулвс» (1:0, 3−0).
24-летний вратарь фарм-клуба «Торонто» отразил все 24 бробска по своим воротам и был признан первой звездой встречи.
В текущем плей-офф АХЛ у Ахтямова стало 14 побед в 20 играх в текущем плей-офф АХЛ.