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Ахтямов сделал шатаут в 3-м матче финала плей-офф АХЛ, отразив 24 броска «Чикаго Вулвс». Фарм «Торонто» ведет 3−0 в серии с фармом «Каролины»

Вратарь «Торонто Марлис» Артур Ахтямов сыграл на ноль в третьем матче финала Кубка Колдера против «Чикаго Вулвс» (1:0, 3−0).

24-летний вратарь фарм-клуба «Торонто» отразил все 24 бробска по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

В текущем плей-офф АХЛ у Ахтямова стало 14 побед в 20 играх в текущем плей-офф АХЛ.