Марнер о том, что игра за «Вегас» помогла снять стресс после «Торонто»: «Новая обстановка позволила немного расслабиться. Психологическое здоровье для меня очень важно»

Психологическое здоровье для меня очень важно. В последние пять лет я уделяю много внимания заботе о нем. Я благодарен своим партнерам по «Торонто», с которыми я мог поделиться эмоциями. Бывали мрачные моменты, когда сама мысль об игре в хоккей была тяжелой.