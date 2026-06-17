Марнер о том, что игра за «Вегас» помогла снять стресс после «Торонто»: «Новая обстановка позволила немного расслабиться. Психологическое здоровье для меня очень важно»

В дебютном сезоне за «Голден Найтс» 29-летний канадец, ранее всю карьеру выступавший за «Торонто», набрал 80 (24+56) очков в 81 игре регулярного чемпионата НХЛ.
В плей-офф он помог «рыцарям» добраться до финала и завершил розыгрыш Кубка Стэнли на первом месте в гонке бомбардиров — 29 (10+19) баллов в 22 матчах.
"Эмоциональный хаос создает стресс для тела и разума. Ты проводишь много ночей, думая о том, как это изменить. Пребывание в новой обстановке, в Лас-Вегасе, определенно позволило немного расслабиться. Партнеры тоже очень помогли.
Психологическое здоровье для меня очень важно. В последние пять лет я уделяю много внимания заботе о нем. Я благодарен своим партнерам по «Торонто», с которыми я мог поделиться эмоциями. Бывали мрачные моменты, когда сама мысль об игре в хоккей была тяжелой.
В такие моменты казалось, что все покрыто мраком. Я очень благодарен за то, что рядом со мной были люди, которые поддерживали меня, с которыми я мог поговорить.
Многие из нас зависимы от социальных сетей. Там много комментариев, много всего, что касается тебя лично. Последние 2−3 года я стараюсь абстрагироваться от этого, отдалиться. Это тоже во многом помогло", — сказал Марнер.
Напомним, что во время выступлений за «Торонто» Марнер сталкивался с критикой в свой адрес после вылетов «Лифс» из плей-офф.
Марнер заявил, что его адрес в Торонто рассылали в сети после 7-й игры с «Флоридой»: «Это неприемлемо, под вопросом была безопасность семьи».