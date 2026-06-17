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Юрзинов о «Каролине»: «Команда построена по лекалам нашего хоккея. Цельная, из 3−4 звеньев с балансом, без лишней звездности, с особой ролью тренера»

Бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов считает, что выигравшая Кубок Стэнли «Каролина» построена по лекалам советского хоккея.

— Владимир Владимирович, что скажете о последнем турнире этого хоккейного сезона — розыгрыше Кубка Стэнли?

— Обратил внимание, что на переломе веков в освещении хоккея в нашей стране наметился разворот. Теперь очень большое внимание российские журналисты уделяют НХЛ, оставляя немного в тени наш внутренний хоккей.

Готов оспорить эту пропорцию. Но огромное внимание к успеху российских хоккеистов в последнем плей-офф НХЛ все-таки можно понять. Ведь наша школа вновь подтвердила свою силу.

Мне показалось, что чемпионская «Каролина» была построена по лекалам нашего хоккея. В первую очередь это была команда — цельная, из трех-четырех сбалансированных звеньев, без лишнего индивидуализма и звездности, с особой ролью тренера.

В свое время у нас в сборной СССР, в московском «Динамо» такие команды были поставлены на конвейер, — сказал Юрзинов.

Как строилась чемпионская «Каролина».