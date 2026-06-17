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Депутат Журова о запрете НХЛ привозить Кубок Стэнли в Россию: «Не хотят рисковать — понимают, какой вой поднимут Гашеки и Украина. Да и у нас спрашивали бы: “Зачем в России трофей США?&rd

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова высказалась о том, что НХЛ запрещает привозить Кубок Стэнли в Россию.

Запрет действует с 2022 года. В минувшем сезоне обладателями трофея стали три российских хоккеиста «Каролины» — вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и форвард Андрей Свечников.

— Как относитесь к решению НХЛ запретить привозить Кубок Стэнли в Россию?

— Наверное, они не хотят рисковать. Им же хочется не опорочить соревнование политическими скандалами, или хотя бы их минимизировать. Они понимают, какой вой поднимут Гашеки и Украина, если это случится. Поэтому в лиге хотят, чтобы был только позитив.

Даже мнения американцев по этому поводу разделились бы. Поэтому решили поступить таким образом. Это их соревнования, как хотят, так и поступают.

Скажу больше, даже в России общество разделилось бы пополам и кто‑то спрашивал бы: «Зачем мы по территории России возим трофей США?» — сказала Журова.