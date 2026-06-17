Депутат Журова о запрете НХЛ привозить Кубок Стэнли в Россию: «Не хотят рисковать — понимают, какой вой поднимут Гашеки и Украина. Да и у нас спрашивали бы: “Зачем в России трофей США?&rd

— Наверное, они не хотят рисковать. Им же хочется не опорочить соревнование политическими скандалами, или хотя бы их минимизировать. Они понимают, какой вой поднимут Гашеки и Украина, если это случится. Поэтому в лиге хотят, чтобы был только позитив.