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Директор «Северстали» об интересе «Металлурга» к Лишке: «Танго — танец для двоих, как говорят наши западные партнеры. Бесплатно никто никого отдавать не будет»

Директор «Северстали» Николай Канаков рассказал о переговорах по возможному обмену форварда команды Адама Лишки.

— Адам Лишка — ограниченно свободный агент, без контракта. Как с ним обстоят дела?

— В конце мая ему было сделано квалификационное предложение. Все в рамках регламента. Со дня на день он должен принять его и тогда останется в клубе.

— «Металлург» выходил на вас по нему?

— Выходят все, но вопрос в том, что никто бесплатно отдавать никого не будет. Нужен равноценный обмен. Мы предложили список из тех персон, которые нас интересуют, нам было сказано, что ребята не в списках на обмен. На этом разговор и закончился.

Желающих заполучить Адама много, но мы не просто так играем в хоккей. Как говорят наши западные партнеры, танго — это танец для двоих. Любая сделка должна быть выгодна обеим сторонам, — сказал Канаков.

В сезоне-2025/26 Лишка провел 45 матчей и набрал 35 (19+16) очков в Фонбет Чемпионате КХЛ. В плей-офф у него 3 гола в 5 играх.