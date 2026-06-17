ИИХФ не упомянула россиян в статье о победе «Каролины» в Кубке Стэнли. В ней отмечены 9 игроков и тренер Бринд’Амор — в основном в привязке к достижениям в хоккее сборных

Персонально в ней были отмечены 9 игроков чемпионской команды — в основном в привязке к их достижениям в международном хоккее.
В список вошли:
Джейккоб Слэвин (выиграл Кубок Стэнли и Олимпиаду в один год);
Фредерик Андерсен и форвард Николай Элерс (второй и третий игроки из Дании с Кубком Стэнли);
Тэйлор Холл (прибавил трофей к победам на ЮЧМ и двух взрослых ЧМ);
Логан Станковен (прибавил трофей к победам на ЮЧМ и двух МЧМ);
Джордан Стаал (прибавил трофей к победе на ЧМ-2007);
Шон Уокер (прибавил трофей к победе на ЧМ-2021);
Сет Джарвис (прибавил трофей к победе на Турнире четырех наций-2025);
Себастьян Ахо (прибавил трофей к победе на МЧМ-2016).
Также был упомянут тренер Род Бринд’Амор, в качестве игрока ставший чемпионом мира в 1994 году.
Отметим, что в активе российских игроков «Харрикейнс» — Петра Кочеткова, Александра Никишина и Андрея Свечникова — нет побед на международных турнирах.