Киселевич об Олимпиаде-2018: «Это я буду помнить всю жизнь — чувство команды, которая может горы свернуть. У нас на лавке была бешеная энергия, колоссальное братство»

Когда горели в финале с немцами, ни о чем не думали. У нас на лавке была бешеная энергия, которую не описать словами. Ей можно было насквозь что угодно прожечь. Это нас объединяло. Это я буду помнить всю жизнь — чувство команды, которая может горы свернуть. Колоссальное братство в раздевалке и на льду.