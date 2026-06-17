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«Коламбус» не предложит Федотову новый контракт. Вратарь ни разу не сыграл за «Блю Джекетс» в сезоне НХЛ

«Коламбус» не предложит вратарю Ивану Федотову новый контракт.

Об этом сообщил генеральный менеджер «Блю Джекетс» Дон Уодделл. В сентябре прошлого года клуб из Огайо отдал «Филадельфии» выбор в 6-м раунде драфта за переход российского голкипера.

В сезоне-2025/26 29-летний Федотов не провел ни одного матча в НХЛ. За «Кливленд» в АХЛ он сыграл 47 матчей и отразил 88,7% бросков.

По ходу розыгрыша Кубка Колдера Иван покинул расположение фарм-клуба «Коламбуса» и вернулся в Россию из-за травмы.

Как дела у вратаря, за которого судился ЦСКА: Федотов сел в запас даже в АХЛ.