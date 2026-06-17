Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Юрзинов о сезоне НХЛ: «Он стал блестящим для системы СКА — Никишин, Демидов, Хуснутдинов, Грицюк, Аскаров, Бардаков. Вот что такое системная работа — на будущее всего нашего хоккея!»

Бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов высказался о бывших игроках СКА, выступающих в НХЛ.

Источник: Спортс‘’

— Кого лично вы отмечали для себя в этом плей-офф НХЛ?

— Скажу так: в целом этот сезон НХЛ стал блестящим для хоккейной системы СКА, которая создавалась все последние годы и к которой мне в скромной роли консультанта посчастливилось прикоснуться.

Начнем с защитника Александра Никишина. Уже в свой дебютный сезон он уверенно вошел в чемпионскую команду, в которой у игроков каждый маневр отработан и в которую просто так не запускают. Это говорит о базовом уровне мастерства Никишина. О том, что в СКА его подготовили играть на самом высшем уровне НХЛ.

— Никишин — герой сезона?

— С огромным интересом следил за полуфинальной дуэлью Никишина с еще одной воспитанной в СКА звездой — форвардом «Монреаля» Иваном Демидовым. Этот молодой человек с листа тоже стал лидером одного из сильнейших клубов НХЛ. А его игровой наглости, интеллекту позавидуют все форварды «Монреаля».

Пример Демидова подтверждает, что система подготовки в СКА была налажена до малейшей детали и давала результат. Вплоть до того, что ее выпускники правильно выбирали даже время отъезда за океан — никто не попадал и тем более не пропадал в низших лигах.

Не все в России верили в другого армейца Санкт-Петербурга — Марата Хуснутдинова, но этот плей-офф в «Бостоне» он начинал в общем-то первым центрфорвардом команды. А как уверенно провел дебютный чемпионат в «Нью-Джерси» Арсений Грицюк. Плюс не забывайте о Ярославе Аскарове из «Сан-Хосе» и Захаре Бардакове из «Колорадо».

Вот что такое системная работа — на будущее всего нашего хоккея! — сказал Юрзинов.