Юрзинов о сезоне НХЛ: «Он стал блестящим для системы СКА — Никишин, Демидов, Хуснутдинов, Грицюк, Аскаров, Бардаков. Вот что такое системная работа — на будущее всего нашего хоккея!»

— Кого лично вы отмечали для себя в этом плей-офф НХЛ?
— Скажу так: в целом этот сезон НХЛ стал блестящим для хоккейной системы СКА, которая создавалась все последние годы и к которой мне в скромной роли консультанта посчастливилось прикоснуться.
Начнем с защитника Александра Никишина. Уже в свой дебютный сезон он уверенно вошел в чемпионскую команду, в которой у игроков каждый маневр отработан и в которую просто так не запускают. Это говорит о базовом уровне мастерства Никишина. О том, что в СКА его подготовили играть на самом высшем уровне НХЛ.
— Никишин — герой сезона?
— С огромным интересом следил за полуфинальной дуэлью Никишина с еще одной воспитанной в СКА звездой — форвардом «Монреаля» Иваном Демидовым. Этот молодой человек с листа тоже стал лидером одного из сильнейших клубов НХЛ. А его игровой наглости, интеллекту позавидуют все форварды «Монреаля».
Пример Демидова подтверждает, что система подготовки в СКА была налажена до малейшей детали и давала результат. Вплоть до того, что ее выпускники правильно выбирали даже время отъезда за океан — никто не попадал и тем более не пропадал в низших лигах.
Не все в России верили в другого армейца Санкт-Петербурга — Марата Хуснутдинова, но этот плей-офф в «Бостоне» он начинал в общем-то первым центрфорвардом команды. А как уверенно провел дебютный чемпионат в «Нью-Джерси» Арсений Грицюк. Плюс не забывайте о Ярославе Аскарове из «Сан-Хосе» и Захаре Бардакове из «Колорадо».
Вот что такое системная работа — на будущее всего нашего хоккея! — сказал Юрзинов.