Юрзинов о сезоне НХЛ: «Он стал блестящим для системы СКА — Никишин, Демидов, Хуснутдинов, Грицюк, Аскаров, Бардаков. Вот что такое системная работа — на будущее всего нашего хоккея!»

Начнем с защитника Александра Никишина. Уже в свой дебютный сезон он уверенно вошел в чемпионскую команду, в которой у игроков каждый маневр отработан и в которую просто так не запускают. Это говорит о базовом уровне мастерства Никишина. О том, что в СКА его подготовили играть на самом высшем уровне НХЛ.