Роднина об Овечкине: «Потрясающе выступает в Америке, оставаясь гражданином и символом России. Где мы найдем второго такого? Конвейера для героев не бывает»

40-летний форвард в апреле 2025 года стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Срок его действующего соглашения с «Вашингтоном» рассчитан до 30 июня 2026-го.
«Есть Овечкин — он не менял гражданство. И потрясающе выступает в Америке, оставаясь гражданином нашей страны, ее символом! Но Овечкин стал Овечкиным не в один день. Он с 2005 года на контракте с “Вашингтоном”. Больше 20 лет.
Вы вообще понимаете, что это такое? Я была 12 лет в сборной — это катастрофа. А тут 20 лет, и до этого он еще играл… Где мы найдем еще второго такого спортсмена?
Мы все хотим сделать конвейер для героев и знаменитостей. Но так не бывает", — сказала Роднина.
Овечкин, Панарин, Капризов, Малкин, Радулов, Протас, Шестеркин, Бобровский, Орлов, Гавриков — в расширенном составе «Матча года». Звезды КХЛ и НХЛ разделятся на команды через драфт.