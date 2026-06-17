Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Роднина об Овечкине: «Потрясающе выступает в Америке, оставаясь гражданином и символом России. Где мы найдем второго такого? Конвейера для героев не бывает»

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением о карьере Александра Овечкина.

Источник: Спортс‘’

40-летний форвард в апреле 2025 года стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Срок его действующего соглашения с «Вашингтоном» рассчитан до 30 июня 2026-го.

«Есть Овечкин — он не менял гражданство. И потрясающе выступает в Америке, оставаясь гражданином нашей страны, ее символом! Но Овечкин стал Овечкиным не в один день. Он с 2005 года на контракте с “Вашингтоном”. Больше 20 лет.

Вы вообще понимаете, что это такое? Я была 12 лет в сборной — это катастрофа. А тут 20 лет, и до этого он еще играл… Где мы найдем еще второго такого спортсмена?

Мы все хотим сделать конвейер для героев и знаменитостей. Но так не бывает", — сказала Роднина.

Овечкин, Панарин, Капризов, Малкин, Радулов, Протас, Шестеркин, Бобровский, Орлов, Гавриков — в расширенном составе «Матча года». Звезды КХЛ и НХЛ разделятся на команды через драфт.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше