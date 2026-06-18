Мильштейн поддержал Бэбкока: «Ни у меня, ни у моих клиентов никогда не было никаких проблем с ним. Но я понимаю, что сейчас настали более мягкие времена»

«Я хорошо знаю его еще по “Детройту” и “Торонто”. В его командах было много моих клиентов — Павел Дацюк, Никита Зайцев, Илья Михеев и другие.
Ни у меня, ни у моих клиентов никогда не было никаких проблем с Бэбкоком. Но я понимаю, что сейчас настали более мягкие времена. И у некоторых игроков, которые когда-то давно играли под его руководством, может быть особое мнение. Что бы ни было в «Коламбусе», это произошло, хотя мой клиент Кирилл Марченко говорил мне, что у него были приятные беседы с Бэбкоком.
Я не могу обсуждать эту или какую-то другую ситуацию, так как не знаю всех фактов. Но если говорить о моих клиентах, то больше всего на свете они хотят побеждать. Надеюсь, он поможет «Эдмонтону» или любой другой команде, к которой присоединится, выиграть Кубок Стэнли", — сказал Мильштейн.
Ранее НХЛ начала расследование в отношении 63-летнего специалиста. Как сообщает Sportsnet, в рамках процесса будут опрошены несколько сторон конфликта.
По итогам следствия лига вынесет вердикт: может ли «Эдмонтон» нанять его на должность главного тренера и будут ли применены дополнительные санкции.
Одной из причин расследования стал скандал, разгоревшийся в 2023 году на фоне того, что Бэбкок просил хоккеистов «Коламбуса» показать личные фото в телефоне.
При этом претензии Ассоциации игроков НХЛ не ограничиваются этим эпизодом: есть еще как минимум один разговор, который не был опубликован ранее, но будет подвергнут разбору.
Отметим, что единственным клиентом Мильштейна в «Ойлерс» является 21-летний форвард Коннор Клаттенбург, дебютировавший в НХЛ в минувшем сезоне (5 игр, 1 гол).
Инсайдер Эллиотт Фридман ранее утверждал, что несколько агентов игроков «Эдмонтона» выразили обеспокоенность в связи с возможным назначением Бэбкока.