Мильштейн поддержал Бэбкока: «Ни у меня, ни у моих клиентов никогда не было никаких проблем с ним. Но я понимаю, что сейчас настали более мягкие времена»

Ни у меня, ни у моих клиентов никогда не было никаких проблем с Бэбкоком. Но я понимаю, что сейчас настали более мягкие времена. И у некоторых игроков, которые когда-то давно играли под его руководством, может быть особое мнение. Что бы ни было в «Коламбусе», это произошло, хотя мой клиент Кирилл Марченко говорил мне, что у него были приятные беседы с Бэбкоком.