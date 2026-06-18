Генменеджер «Вегаса» о назначении Крэйга: «Он работает в организации 9 лет и готов стать главным тренером в НХЛ. Райан играл у Тортореллы, Джон его очень уважает»

44-летний специалист, ранее руководивший фарм-клубом «Голден Найтс», сменил в этой должности Джона Тортореллу.
"Мы очень хотели дать шанс Райану Крэйгу, работающему в нашей организации с момента ее основания. У нас есть твердые убеждения относительного того, в каком направлении мы должны двигаться дальше.
Райан работает в организации уже 9 лет — 6 в «Вегасе» и еще три года в качестве главного тренера в фарм-клубе. Он готов стать главным тренером в НХЛ. Это стало решающим фактором.
Что интересно, в свое время Райан играл в команде Тортореллы (в «Тампе» — Спортс). У Джона такое же мнение о нем, как и у большинства. Я знаю, что Тортс хотел тренировать нашу команду и дальше, но я также знаю, что он очень уважает Райана.
Мы благодарим Тортса за наставничество. Когда в марте мы решили пригласить его в команду, нам нужен был импульс, который помог бы нам в решающий момент сезона. Опыт и лидерские качества Тортса помогли нам дойти до финала Кубка Стэнли. Мы благодарны ему за преданность, искренность и самоотверженность. Желаем ему и его семье всего наилучшего", — сказал МакКриммон.