Генменеджер «Вегаса» о назначении Крэйга: «Он работает в организации 9 лет и готов стать главным тренером в НХЛ. Райан играл у Тортореллы, Джон его очень уважает»

Мы благодарим Тортса за наставничество. Когда в марте мы решили пригласить его в команду, нам нужен был импульс, который помог бы нам в решающий момент сезона. Опыт и лидерские качества Тортса помогли нам дойти до финала Кубка Стэнли. Мы благодарны ему за преданность, искренность и самоотверженность. Желаем ему и его семье всего наилучшего", — сказал МакКриммон.