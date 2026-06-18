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К’Андре Миллер о победе в Кубке Стэнли с «Каролиной»: «Многие списали меня со счетов, говорили всякую чушь. С нетерпением жду, когда они увидят мой перстень»

Защитник «Каролины» К’Андре Миллер не упустил возможность ответить критикам после победы с командой в Кубке Стэнли.

Источник: Спортс‘’

«Многие списали меня со счетов. Многие говорили всякую чушь. Так что, да, мне было что доказать. С нетерпением жду, когда они увидят мой чемпионский перстень», — сказал Миллер.

Ранее 26-летнего американца критиковали за нестабильность игры в зоне обороны. Перед сезоном-2025/26 «Рейнджерс» обменяли его в «Харрикейнс».

Защитник подписал с клубом из Роли соглашение на 8 лет с кэпхитом 7,5 миллиона долларов.

В первом же сезоне он выиграл Кубок Стэнли вместе с клубом — 9 (0+9) очков в 19 играх в победном плей-офф при полезности «+12» и среднем времени на льду 24:03.