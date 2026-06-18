К’Андре Миллер о победе в Кубке Стэнли с «Каролиной»: «Многие списали меня со счетов, говорили всякую чушь. С нетерпением жду, когда они увидят мой перстень»

«Многие списали меня со счетов. Многие говорили всякую чушь. Так что, да, мне было что доказать. С нетерпением жду, когда они увидят мой чемпионский перстень», — сказал Миллер.
Ранее 26-летнего американца критиковали за нестабильность игры в зоне обороны. Перед сезоном-2025/26 «Рейнджерс» обменяли его в «Харрикейнс».
Защитник подписал с клубом из Роли соглашение на 8 лет с кэпхитом 7,5 миллиона долларов.
В первом же сезоне он выиграл Кубок Стэнли вместе с клубом — 9 (0+9) очков в 19 играх в победном плей-офф при полезности «+12» и среднем времени на льду 24:03.