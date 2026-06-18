Глава «Филадельфии» о Мичкове: «Он будет в порядке. Матвей уже засучил рукава и тренируется на необходимом уровне»

21-летний россиянин набрал 51 (20+31) очко за 81 матч в регулярном чемпионате при 14:50 в среднем на льду, а также 0+1 за 8 игр в плей-офф при 11:49 в среднем на льду.
"Когда вы думаете о Мичкове — он набрал 51 очко во время синдрома второго сезона.
Люди спрашивают: будет ли Матвей в порядке? Мы считаем, что да. Он уже засучил рукава и тренируется на том уровне, который необходим на уровне НХЛ", — сказал Хилферти.
Хилферти занимает должность председателя и главного исполнительного директора компании Comcast Spectacor, которая управляет «Филадельфией».
Паньотта о Мичкове: «Ходит много слухов, но “Филадельфия” верит в него и хочет удержать».