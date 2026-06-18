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Кузнецов об Овечкине в «Вашингтоне»: «Он был горой за всех русских в команде — криво посмотреть на нас никто не мог. Взял меня под крыло и 10 лет оберегал»

Бывший форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов рассказал о том, как к нему относился Александр Овечкин. Кузнецов играл за «Кэпиталс» с 2014 по 2024 год.

Источник: Спортс‘’

"Я приехал в 21 год. В первый день он сразу взял под крыло и 10 лет нас оберегал, всех русских. Он за нас горой был всегда: на нас посмотреть криво никто не мог.

Все начиналось с мелочей: я жил у него дома, он меня кормил, помогал со всеми делами. И это не только ко мне так, а к любому русскому, который приходил в «Вашингтон», — сказал Кузнецов.

Кузнецов о будущем: «Хотел остаться в Уфе, но меня не оставили. В Челябинске тоже отказались. Могу поехать в маленький город или на Дальний Восток — мне без разницы, где жить».

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