Хиллер о назначении в «Торонто»: «Самое большое влияние тренера — управление командным духом. Будем акцентировать работу на его возрождении и укреплении»

"Самое большое влияние, которое может оказать тренер — управлять командным духом. Я думаю, это самое важное.
Фундамент любой команды — это то, как дух укрепляется и развивается в течение сезона. По мере его развития растет и команда. Именно на этом мы будем акцентировать большую часть работы — на воссоздании, возрождении и укреплении духа команды. Когда вы выходите из раздевалки с правильным настроем и ощущениями, это напрямую отражается на игре.
В команде есть очень хорошие хоккеисты: Мэттьюс, Нюландер, еще пара звезд НХЛ, но кроме них есть и другие потрясающие игроки — парни, которые играли много лет, пролили много крови, пота и слез. Есть лидеры и ребята, которые многого добились", — сказал Хиллер.
«Торонто» назначил Хиллера главным тренером. Ранее он работал в «Лос-Анджелесе».