Хиллер о назначении в «Торонто»: «Самое большое влияние тренера — управление командным духом. Будем акцентировать работу на его возрождении и укреплении»

Фундамент любой команды — это то, как дух укрепляется и развивается в течение сезона. По мере его развития растет и команда. Именно на этом мы будем акцентировать большую часть работы — на воссоздании, возрождении и укреплении духа команды. Когда вы выходите из раздевалки с правильным настроем и ощущениями, это напрямую отражается на игре.