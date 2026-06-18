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Хиллер о назначении в «Торонто»: «Самое большое влияние тренера — управление командным духом. Будем акцентировать работу на его возрождении и укреплении»

Главный тренер «Торонто» Джим Хиллер рассказал, над чем планирует работать в ближайшем сезоне НХЛ.

Источник: Спортс‘’

"Самое большое влияние, которое может оказать тренер — управлять командным духом. Я думаю, это самое важное.

Фундамент любой команды — это то, как дух укрепляется и развивается в течение сезона. По мере его развития растет и команда. Именно на этом мы будем акцентировать большую часть работы — на воссоздании, возрождении и укреплении духа команды. Когда вы выходите из раздевалки с правильным настроем и ощущениями, это напрямую отражается на игре.

В команде есть очень хорошие хоккеисты: Мэттьюс, Нюландер, еще пара звезд НХЛ, но кроме них есть и другие потрясающие игроки — парни, которые играли много лет, пролили много крови, пота и слез. Есть лидеры и ребята, которые многого добились", — сказал Хиллер.

«Торонто» назначил Хиллера главным тренером. Ранее он работал в «Лос-Анджелесе».