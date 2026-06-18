«Адмирал» назначил Гордиюка генеральным директором клуба: «Меняем вектор развития. Акцент будет сделан на молодых игроков»

Мы знаем, как горячо любят хоккей в Приморье. Ваша вера в команду — наш главный двигатель. Обещаю, что мы приложим все усилия, чтобы «Адмирал» радовал вас яркой игрой. До встречи на матчах!" — сказал Гордиюк.