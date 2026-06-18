«Адмирал» назначил Гордиюка генеральным директором клуба: «Меняем вектор развития. Акцент будет сделан на молодых игроков»

Пост генерального директора покинул Алексей Ан, работавший на этой должности последние пять лет. Его место занял Виктор Гордиюк. Ранее он был генеральным менеджером и директором по развитию в клубе из Владивостока.
"Наш клуб ждет перезагрузка: мы меняем вектор развития и начинаем масштабную работу на перспективу. Главный акцент отныне будет сделан на молодое поколение игроков.
Мы знаем, как горячо любят хоккей в Приморье. Ваша вера в команду — наш главный двигатель. Обещаю, что мы приложим все усилия, чтобы «Адмирал» радовал вас яркой игрой. До встречи на матчах!" — сказал Гордиюк.
Новое руководство «Адмирала» испортило отношения с Бабаевым, агентствами «Winners» и «Gold Star». Игроки отказываются продлевать контракты, многие лидеры запрашивают обмен (Legalbet).