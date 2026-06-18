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«Адмирал» назначил Гордиюка генеральным директором клуба: «Меняем вектор развития. Акцент будет сделан на молодых игроков»

«Адмирал» объявил об изменениях в руководстве клуба.

Источник: Спортс‘’

Пост генерального директора покинул Алексей Ан, работавший на этой должности последние пять лет. Его место занял Виктор Гордиюк. Ранее он был генеральным менеджером и директором по развитию в клубе из Владивостока.

"Наш клуб ждет перезагрузка: мы меняем вектор развития и начинаем масштабную работу на перспективу. Главный акцент отныне будет сделан на молодое поколение игроков.

Мы знаем, как горячо любят хоккей в Приморье. Ваша вера в команду — наш главный двигатель. Обещаю, что мы приложим все усилия, чтобы «Адмирал» радовал вас яркой игрой. До встречи на матчах!" — сказал Гордиюк.

Новое руководство «Адмирала» испортило отношения с Бабаевым, агентствами «Winners» и «Gold Star». Игроки отказываются продлевать контракты, многие лидеры запрашивают обмен (Legalbet).