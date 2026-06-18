Вайсфельд о Кузнецове: «Нефтехимик» и «Северсталь» ему бы подошли. Я бы выбрал Нижнекамск"

То, что он готов играть где угодно… Я всегда говорю, что у каждого хоккеиста свои приоритеты. Причем эти приоритеты меняются со временем, в зависимости от жизненных обстоятельств. Поэтому ничего удивительного нет. Кузнецов объяснил, почему так сказал. Потому что семья остается в Северной Америке, дети учатся, а он будет один в России. Вполне логичное объяснение.