Вайсфельд о Кузнецове: «Нефтехимик» и «Северсталь» ему бы подошли. Я бы выбрал Нижнекамск"

— Кузнецов сказал, что готов играть и в маленьких городах, и на Дальнем Востоке, какой клуб ему бы подошел?
— Мне кажется, что Нижнекамск и Череповец вполне бы подошли Евгению. Но мне кажется, что Нижнекамск все-таки больше подходит.
То, что он готов играть где угодно… Я всегда говорю, что у каждого хоккеиста свои приоритеты. Причем эти приоритеты меняются со временем, в зависимости от жизненных обстоятельств. Поэтому ничего удивительного нет. Кузнецов объяснил, почему так сказал. Потому что семья остается в Северной Америке, дети учатся, а он будет один в России. Вполне логичное объяснение.
— Почему больше подходит Нижнекамск?
— У Череповца очень сильный игровой уклон в одну сторону. В Нижнекамске тоже игровые аспекты во главе угла, но у них и другие аспекты тоже используются — жесткая игра, оборона и так далее.
У «Северстали» специфический хоккей. Но, как я и сказал выше, он может заиграть и там, и там. Однако я бы на месте Евгения выбрал Нижнекамск, — сказал Вайсфельд.
Кузнецов об Овечкине в «Вашингтоне»: «Он был горой за всех русских в команде — никто не мог на нас криво посмотреть. Взял меня под крыло и 10 лет оберегал».