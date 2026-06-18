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Вайсфельд о Кузнецове: «Нефтехимик» и «Северсталь» ему бы подошли. Я бы выбрал Нижнекамск"

Бывший генеральный менеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд порассуждал о том, где бы мог заиграть Евгений Кузнецов. 34-летний форвард сейчас находится без контракта.

Источник: Спортс‘’

— Кузнецов сказал, что готов играть и в маленьких городах, и на Дальнем Востоке, какой клуб ему бы подошел?

— Мне кажется, что Нижнекамск и Череповец вполне бы подошли Евгению. Но мне кажется, что Нижнекамск все-таки больше подходит.

То, что он готов играть где угодно… Я всегда говорю, что у каждого хоккеиста свои приоритеты. Причем эти приоритеты меняются со временем, в зависимости от жизненных обстоятельств. Поэтому ничего удивительного нет. Кузнецов объяснил, почему так сказал. Потому что семья остается в Северной Америке, дети учатся, а он будет один в России. Вполне логичное объяснение.

— Почему больше подходит Нижнекамск?

— У Череповца очень сильный игровой уклон в одну сторону. В Нижнекамске тоже игровые аспекты во главе угла, но у них и другие аспекты тоже используются — жесткая игра, оборона и так далее.

У «Северстали» специфический хоккей. Но, как я и сказал выше, он может заиграть и там, и там. Однако я бы на месте Евгения выбрал Нижнекамск, — сказал Вайсфельд.

Кузнецов об Овечкине в «Вашингтоне»: «Он был горой за всех русских в команде — никто не мог на нас криво посмотреть. Взял меня под крыло и 10 лет оберегал».