Вратаря «Бирюсы» Гредзен стала единственной россиянкой на драфте PWHL. Ее выбрала «Миннесота» — двукратный чемпион лиги

Голкипера «Бирюсы» в пятом раунде под общим 57-м номером взяла «Миннесота». Клуб победил в двух розыгрышах турнира из трех, уступив титул лишь в минувшем сезоне.
Гредзен играет за красноярскую «Бирюсу» с 2019 года. В минувшем сезоне ЖХЛ она провела 30 матчей в регулярке, отражая в среднем 92,8% бросков, в плей-офф — 8 игр, 94,2% сэйвов и бронзовая медаль турнира.
В прошлом сезоне PWHL играли две россиянки: Анна Шохина («Оттава», затем «Ванкувер») и Фануза Кадирова («Оттава»).
Хоккеистка «Оттавы» Кадирова: «Точно продолжу играть в PWHL. Здесь выше скорости и уровень игры, больше силовой борьбы».