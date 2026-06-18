Вратаря «Бирюсы» Гредзен стала единственной россиянкой на драфте PWHL. Ее выбрала «Миннесота» — двукратный чемпион лиги

Гредзен играет за красноярскую «Бирюсу» с 2019 года. В минувшем сезоне ЖХЛ она провела 30 матчей в регулярке, отражая в среднем 92,8% бросков, в плей-офф — 8 игр, 94,2% сэйвов и бронзовая медаль турнира.