Кожевников о статье ИИХФ про «Каролину» без упоминания россиян: «Неблагодарные негодяи. Они нас игнорируют, многое не замечают»

Обладателями трофея в составе «Харрикейнс» стали вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и форвард Андрей Свечников.
В статье были отмечены 9 игроков чемпионской команды и тренер Род Бринд’Амор — в основном в привязке к их достижениям в турнирах сборных.
«Ну, а чего здесь говорить? Неблагодарные негодяи. Я все время об этом говорю. Они многое не замечают, игнорируют нас», — сказал Кожевников.
Депутат Журова о статье ИИХФ про «Каролину»: «Могут сказать, автор — русофоб, что с российскими фамилиями она слишком большая. Придумают любые отговорки».