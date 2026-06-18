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Кожевников о статье ИИХФ про «Каролину» без упоминания россиян: «Неблагодарные негодяи. Они нас игнорируют, многое не замечают»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о решении ИИХФ не упоминать российских игроков в статье о победе «Каролины» в Кубке Стэнли.

Обладателями трофея в составе «Харрикейнс» стали вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и форвард Андрей Свечников.

В статье были отмечены 9 игроков чемпионской команды и тренер Род Бринд’Амор — в основном в привязке к их достижениям в турнирах сборных.

«Ну, а чего здесь говорить? Неблагодарные негодяи. Я все время об этом говорю. Они многое не замечают, игнорируют нас», — сказал Кожевников.

Депутат Журова о статье ИИХФ про «Каролину»: «Могут сказать, автор — русофоб, что с российскими фамилиями она слишком большая. Придумают любые отговорки».