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Кузнецов о будущем Овечкина: «Спортсмен должен зарабатывать, пока есть возможность. Зачем ехать в “Динамо”, если в другом клубе дадут на 10 млн долларов больше?»

Бывший нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов в интервью Андрею Аршавину и Никите Филатову поделился мнением о будущем Александра Овечкина.

Срок действующего контракта 40-летнего форварда рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее он объявил, что в июле примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

Аршавин: Как думаешь, ему нужно остаться на год и побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф?

Кузнецов: Который 1016 голов?

Филатов: Да, что-то там. Ну ты бы хотел, чтобы он еще год играл?

Кузнецов: Нет. Хочу, чтобы он домой приехал.

Филатов: В «Динамо»?

Кузнецов: Почему он должен ехать в «Динамо», если в другом клубе ему дадут на 10 млн долларов больше?

Филатов: Потому что исключено, что это будет не «Динамо».

Кузнецов: Я считаю, что срок спортсмена настолько короток… Он может поиграть где-то еще год, а потом вернуться в «Динамо».

Может, это звучит глупо и плохо, но я сторонник того, что пока у спортсмена есть возможность зарабатывать, он должен это делать.

Кузнецов об Овечкине в «Вашингтоне»: «Он был горой за всех русских в команде — никто не мог на нас криво посмотреть. Взял меня под крыло и 10 лет оберегал».

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