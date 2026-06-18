Кузнецов о том, что ему не дали «Конн Смайт» в 2018-м: «Мне вообще #####. Главное, мы выиграли Кубок Стэнли — Овечкин столько лет к этому шел»

Тогда «Кэпиталс» взяли Кубок Стэнли, победив «Вегас» в решающей серии — 4−1. Кузнецов был лучшим бомбардиром (32 очка, 12+20), но приз отдали Александру Овечкину (27 очков, 15+12).
Евгений Кузнецов: Мы не ожидали, что выиграем в тот день. Думали, что «Вегас» выиграет пятый матч, а мы шестой дома возьмем.
Никита Филатов: То есть, такие мысли и разговоры были в раздевалке?
Кузнецов: Нет, разговоров не было. Я думал, что 3−1 в серии, приехали к ним, здесь всегда было тяжело играть. Думал, что нас задавят в начале и мы сдадимся, но по ходу игры было понятно, что у них не так много сил.
Филатов: Ты был основным претендентом на «Конн Смайт» — приз MVP плей-офф. Но забрал его Овечкин.
Кузнецов: Неважно, кто получает «Конн Смайт». Команда состоит из 22 хоккеистов и работников: каждый вносит свой вклад.
Филатов: Это красивые слова, но для любого игрока индивидуальные награды что-то да значат.
Кузнецов: Если честно, мне вообще ##### (все равно).
Филатов: Ты был рад за Саню?
Кузнецов: Да. Он столько лет к этому шел. У Кросби и Малкина был этот Кубок, единственный, которого Овечкину не хватало. Самое главное, что мы выиграли Кубок Стэнли.
Кузнецов о будущем Овечкина: «Спортсмен должен зарабатывать, пока есть возможность. Зачем ехать в “Динамо”, если в другом клубе дадут на 10 млн долларов больше?».