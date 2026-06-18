Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Кузнецов о том, что ему не дали «Конн Смайт» в 2018-м: «Мне вообще #####. Главное, мы выиграли Кубок Стэнли — Овечкин столько лет к этому шел»

Бывший нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов поделился мнением о том, что ему не дали приз самому ценному игроку плей-офф-2018 — «Конн Смайт Трофи».

Тогда «Кэпиталс» взяли Кубок Стэнли, победив «Вегас» в решающей серии — 4−1. Кузнецов был лучшим бомбардиром (32 очка, 12+20), но приз отдали Александру Овечкину (27 очков, 15+12).

Евгений Кузнецов: Мы не ожидали, что выиграем в тот день. Думали, что «Вегас» выиграет пятый матч, а мы шестой дома возьмем.

Никита Филатов: То есть, такие мысли и разговоры были в раздевалке?

Кузнецов: Нет, разговоров не было. Я думал, что 3−1 в серии, приехали к ним, здесь всегда было тяжело играть. Думал, что нас задавят в начале и мы сдадимся, но по ходу игры было понятно, что у них не так много сил.

Филатов: Ты был основным претендентом на «Конн Смайт» — приз MVP плей-офф. Но забрал его Овечкин.

Кузнецов: Неважно, кто получает «Конн Смайт». Команда состоит из 22 хоккеистов и работников: каждый вносит свой вклад.

Филатов: Это красивые слова, но для любого игрока индивидуальные награды что-то да значат.

Кузнецов: Если честно, мне вообще ##### (все равно).

Филатов: Ты был рад за Саню?

Кузнецов: Да. Он столько лет к этому шел. У Кросби и Малкина был этот Кубок, единственный, которого Овечкину не хватало. Самое главное, что мы выиграли Кубок Стэнли.

Кузнецов о будущем Овечкина: «Спортсмен должен зарабатывать, пока есть возможность. Зачем ехать в “Динамо”, если в другом клубе дадут на 10 млн долларов больше?».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше