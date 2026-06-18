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Гендиректор «Торпедо» о новом контракте с Фирстовым: «Ситуация с Владом показала, насколько важно при любых обстоятельствах сохранять человеческие отношения и оставаться в нормальном диалоге»

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга высказался о новом контракте с нападающим Владиславом Фирстовым.

Источник: Спортс‘’

"Ситуация с Владом показала, насколько важно при любых обстоятельствах сохранять человеческие отношения и оставаться в нормальном диалоге.

Мы рады сохранить его в команде и верим, что он будет вдвойне мотивирован побеждать вместе с «Торпедо», выходя на пик своей хоккейной карьеры в нашем клубе", — сказал Забуга.

Фирстов заработает 85 млн рублей за 2 сезона по новому контракту с «Торпедо» (Артур Хайруллин).

«Локомотив» отказался от идеи сделать оффер-шит форварду «Торпедо» Фирстову (Дмитрий Ерыкалов).