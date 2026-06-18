Гендиректор «Торпедо» о новом контракте с Фирстовым: «Ситуация с Владом показала, насколько важно при любых обстоятельствах сохранять человеческие отношения и оставаться в нормальном диалоге»

"Ситуация с Владом показала, насколько важно при любых обстоятельствах сохранять человеческие отношения и оставаться в нормальном диалоге.
Мы рады сохранить его в команде и верим, что он будет вдвойне мотивирован побеждать вместе с «Торпедо», выходя на пик своей хоккейной карьеры в нашем клубе", — сказал Забуга.
Фирстов заработает 85 млн рублей за 2 сезона по новому контракту с «Торпедо» (Артур Хайруллин).
«Локомотив» отказался от идеи сделать оффер-шит форварду «Торпедо» Фирстову (Дмитрий Ерыкалов).