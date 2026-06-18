Генменеджер «Вашингтона» о новом контракте с Карбери: «Спенсер сыграл важную роль в развитии наших молодых игроков, заслужил уважение лидеров. Мы впечатлены его профессионализмом и страстью к работе»

Канадский специалист работает с «Кэпиталс» с 2023 года.
"Мы рады продлить контракт со Спенсером на несколько лет. С момента прихода в нашу организацию Спенсер сыграл важную роль в развитии многих наших молодых игроков, а также заслужил уважение и доверие наших опытных лидеров.
Его коммуникативные навыки, умение выстраивать прочные отношения и способность находить общий язык с игроками на каждом этапе их карьеры сделали его отличным лидером нашего клуба. Кроме того, он помог создать позитивную и ответственную культуру в нашей команде, создав среду, в которой игроки могут расти и добиваться успеха.
Мы были чрезвычайно впечатлены его преданностью делу, профессионализмом и страстью к тренерской работе, и мы рады видеть, как он продолжает развивать этот успех", — сказал Патрик.