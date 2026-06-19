Черных о Самойлове: «Он становится неограниченно свободным агентом на следующий год, это будет лакомый лот на рынке. Думаю, он входит в пятерку лучших вратарей КХЛ»

Контракт хоккеиста с клубом действует до конца сезона-2026/27.
— Действительно Александр Самойлов может перейти из «Северстали» в СКА?
— У меня такой информации нет. Может быть, клубы между собой общались, но никаких договоренностей нет, потому что тогда бы это точно до меня дошло.
Самойлов на следующий год становится неограниченно свободным агентом, поэтому это будет такой лакомый лот на рынке. Думаю, он входит в пятерку лучших вратарей лиги, поэтому к нему будет большой интерес, — утверждает Черных.
СКА интересен голкипер «Северстали» Самойлов («СЭ»).