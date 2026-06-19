Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Черных о Самойлове: «Он становится неограниченно свободным агентом на следующий год, это будет лакомый лот на рынке. Думаю, он входит в пятерку лучших вратарей КХЛ»

Агент Александр Черных высказался об интересе к вратарю «Северстали» Александру Самойлову.

Источник: Спортс‘’

Контракт хоккеиста с клубом действует до конца сезона-2026/27.

— Действительно Александр Самойлов может перейти из «Северстали» в СКА?

— У меня такой информации нет. Может быть, клубы между собой общались, но никаких договоренностей нет, потому что тогда бы это точно до меня дошло.

Самойлов на следующий год становится неограниченно свободным агентом, поэтому это будет такой лакомый лот на рынке. Думаю, он входит в пятерку лучших вратарей лиги, поэтому к нему будет большой интерес, — утверждает Черных.

СКА интересен голкипер «Северстали» Самойлов («СЭ»).