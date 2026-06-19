Черкас о том, что россияне выиграли Кубок Стэнли в 11-м сезоне подряд: «Это говорит о том, что наш хоккей на правильном пути»

"Это говорит о том, что наш хоккей на правильном пути. Конечно, есть еще множество возможностей улучшать работу в школах, еще лучше готовить перспективных игроков, но не только для НХЛ, а в целом для российского хоккея, для команд КХЛ, ВХЛ, МХЛ.