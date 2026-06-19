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Черкас о том, что россияне выиграли Кубок Стэнли в 11-м сезоне подряд: «Это говорит о том, что наш хоккей на правильном пути»

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о том, что в Кубке Стэнли 11 лет подряд побеждают команды с хотя бы одним российским игроком в составе.

Источник: Спортс‘’

"Это говорит о том, что наш хоккей на правильном пути. Конечно, есть еще множество возможностей улучшать работу в школах, еще лучше готовить перспективных игроков, но не только для НХЛ, а в целом для российского хоккея, для команд КХЛ, ВХЛ, МХЛ.

Структура, которая сейчас выстроена, она правильная. Федерация хоккея уделяет большое внимание развитию юношеского хоккея. КХЛ работает хорошо, старается улучшать негативные моменты. Что и темы судейства, и календаря. Все это и дает нам сегодня результат", — сказал Черкас.