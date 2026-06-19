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Дмитрий Васильев о статье ИИХФ про «Каролину» без упоминания россиян: «Думаю, они договорились об этом с руководством и нашими ребятами, потому что в противном случае налицо дискриминация»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о решении ИИХФ не упоминать российских игроков в статье о победе «Каролины» в Кубке Стэнли.

Источник: Спортс‘’

Обладателями трофея в составе «Харрикейнс» стали вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и форвард Андрей Свечников.

В статье были отмечены 9 игроков чемпионской команды и тренер Род Бринд’Амор — в основном в привязке к их достижениям в турнирах сборных.

"Это очень странно. Скорее всего, на них оказывается колоссальное давление, хотя та же НХЛ является достаточно независимой организацией, которая пытается игнорировать политические интриги.

Видимо, решили перестраховаться. Но думаю, что они договорились об этом с руководством и нашими ребятами, потому что в противном случае налицо дискриминация", — заявил Васильев.