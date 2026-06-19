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Зарплата Артема Волкова в «Ладе» — 25 млн рублей. Он может получить еще 5 млн рублей бонусов, в контракте есть запрет на обмен («Сила спорта»)

Защитник Артем Волков может заработать 30 миллионов рублей по однолетнему контракту с «Ладой».

Источник: Спортс‘’

Как сообщает «Сила спорта», базовая зарплата игрока составит 25 миллионов рублей, еще 5 миллионов составит бонусная часть. Также в контракте игрока есть запрет на обмен.

В сезоне-2025/26 Волков провел 66 матчей за «Сочи» и набрал 11 (3+8) баллов.