Крэйг о назначении в «Вегас»: «Верю, что готов. В “Хендерсоне” мы использовали схожие схемы, поэтому переход будет плавным»

Я тренировал здесь, я это пережил. В «Хендерсоне» мы использовали схожие схемы. Наши игроки знают их. Они верят в них, поэтому переход будет плавным. Будут некоторые корректировки, но я рад присоединиться к команде и оставить свой след, продолжая то, что было создано здесь за последние несколько лет", — сказал Крэйг.