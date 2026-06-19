Крэйг о назначении в «Вегас»: «Верю, что готов. В “Хендерсоне” мы использовали схожие схемы, поэтому переход будет плавным»

Ранее канадец возглавлял «Хендерсон» — фарм-клуб «Голден Найтс» в АХЛ.
"Я готов. Верю, что готов к этому. Я здесь девять лет и понимаю стандарты и культуру этой организации. Горжусь тем, что возглавляю ее и представляю.
Я тренировал здесь, я это пережил. В «Хендерсоне» мы использовали схожие схемы. Наши игроки знают их. Они верят в них, поэтому переход будет плавным. Будут некоторые корректировки, но я рад присоединиться к команде и оставить свой след, продолжая то, что было создано здесь за последние несколько лет", — сказал Крэйг.