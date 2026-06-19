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Давыдов о новом спортдиректоре «Динамо»: «Важно, что Бадюков — динамовец, провел много лет в команде. Это его плюс»

Виталий Давыдов оценил назначение Алексея Бадюкова на пост спортивного директора «Динамо».

— В родном клубе продолжаются перемены — вслед за главным тренером обновился и спортивный директор. Что думаете о дуэте Тамбиев — Бадюков?

— В каждой команде такое бывает, когда период стабильности сменяется периодом перестановок. Думать о них будем, когда сезон стартует, и мы увидим новое «Динамо». А пока можно лишь гадать, и никакого смысла в этих гаданиях не вижу.

— Не беспокоит, что в «Сочи» у Бадюкова мало что получилось?

— Ошибки бывают у каждого, самое главное — извлекать из них уроки и становиться сильнее. Для меня важно, что Бадюков — динамовец, провел много лет в нашей команде. Это его плюс, — сказал трехкратный олимпийский чемпион, экс-защитник «Динамо».