Давыдов о новом спортдиректоре «Динамо»: «Важно, что Бадюков — динамовец, провел много лет в команде. Это его плюс»

— В родном клубе продолжаются перемены — вслед за главным тренером обновился и спортивный директор. Что думаете о дуэте Тамбиев — Бадюков?
— В каждой команде такое бывает, когда период стабильности сменяется периодом перестановок. Думать о них будем, когда сезон стартует, и мы увидим новое «Динамо». А пока можно лишь гадать, и никакого смысла в этих гаданиях не вижу.
— Не беспокоит, что в «Сочи» у Бадюкова мало что получилось?
— Ошибки бывают у каждого, самое главное — извлекать из них уроки и становиться сильнее. Для меня важно, что Бадюков — динамовец, провел много лет в нашей команде. Это его плюс, — сказал трехкратный олимпийский чемпион, экс-защитник «Динамо».