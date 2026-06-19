Киселевич учится в Высшей школе экономики и в олимпийском университете: «Жизнь покажет, кем буду работать. Диапазон большой — от тренера до функционера»

Комиссия спортсменов ОКР — там выбирают и назначают. Главное — это схоже с моими жизненными понятиями и принципами, что своей деятельностью ты можешь кому-то помочь. Там нет загрузки, что ты работаешь в комиссии каждый день. Потому что я теперь учусь сразу по двум направлениям.