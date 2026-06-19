Киселевич учится в Высшей школе экономики и в олимпийском университете: «Жизнь покажет, кем буду работать. Диапазон большой — от тренера до функционера»

— Как вы попали в состав комиссии спортсменов Олимпийского комитета России?
— Я хотел остаться работать в спорте, помогать людям. Было предложение трудиться в министерстве спорта Вологодской области. Я решил сначала пройти обучение.
Комиссия спортсменов ОКР — там выбирают и назначают. Главное — это схоже с моими жизненными понятиями и принципами, что своей деятельностью ты можешь кому-то помочь. Там нет загрузки, что ты работаешь в комиссии каждый день. Потому что я теперь учусь сразу по двум направлениям.
— Где?
— Высшая школа экономики, на спортивной программе. Очень много нервов, новой информации, и хорошо, что работает голова.
А еще поступил в Российский международный олимпийский университет на мастера спортивного управления. Сейчас на машине еду в Сочи, на защиту своей работы.
— Кем вы хотите трудиться через несколько лет?
— В обучении я меняю круг общения, расширяю кругозор, чтобы после хоккея не просто терять время, ища себя в жизни. Во время своего переформатирования лучший вариант — образование. Жизнь покажет, кем я буду работать дальше.
Диапазон большой — от тренера до функционера. Но самое важное — быть хорошим мужем, отцом и сыном, — сказал олимпийский чемпион, экс-защитник ЦСКА, «Авангарда» и «Локомотива».