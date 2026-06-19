Виталий Давыдов: «Смотрю, как провели сезон Шипачев с Радуловым, и понимаю, что Ковальчук мог бы помочь “Шанхаю” не только на лавочке, но и на льду»

— Вячеслав Козлов отправился в «Шанхай» на роль ассистента. Понижение?
— Очень хорошо, что Вячеслав продолжает работу в КХЛ. К сожалению, в «Динамо» у него не получилось, результат говорит сам за себя. Теперь пусть попробует в китайском клубе.
— Для вас такой переход — сюрприз?
— Никакого сюрприза. Насколько понимаю, руководителем «Шанхая» стал Ковальчук, а в НХЛ он много играл вместе с Козловым. Наверное, отсюда и последовало приглашение.
Другое дело, что Козлов с его опытом и послужным списком будет в «Шанхае» лишь помощником, да еще у малоизвестного североамериканского тренера [Лава). Вот тут не совсем понятная расстановка.
— Может, сам Ковальчук будет контролировать тренерский процесс?
— Все возможно. Но я смотрю, как провели нынешний сезон КХЛ почти 40-летние Шипачев с Радуловым, и понимаю, что Ковальчук мог бы помочь «Шанхаю» не только на лавочке, но и на льду.
— В чем причина такой уверенной игры ветеранов?
— Знаете, в советском хоккее, каким бы долгожителем на льду ты ни был, до сорока лет ты бы не доиграл. Прежде всего потому, что конкуренция, в том числе со стороны молодых игроков, была огромной.
Сегодня уровень КХЛ весьма средний, молодежь тоже скромная. И такие яркие мастера, как Радулов и Шипачев, чувствуют себя очень комфортно. Не сомневаюсь, что оба и в предстоящем сезоне себя покажут, будут в «Локомотиве» и «Салавате» лидерами, — сказал трехкратный олимпийский чемпион, экс-защитник «Динамо».