Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Виталий Давыдов: «Смотрю, как провели сезон Шипачев с Радуловым, и понимаю, что Ковальчук мог бы помочь “Шанхаю” не только на лавочке, но и на льду»

Виталий Давыдов считает, что Илья Ковальчук рано завершил игровую карьеру.

Источник: Спортс‘’

— Вячеслав Козлов отправился в «Шанхай» на роль ассистента. Понижение?

— Очень хорошо, что Вячеслав продолжает работу в КХЛ. К сожалению, в «Динамо» у него не получилось, результат говорит сам за себя. Теперь пусть попробует в китайском клубе.

— Для вас такой переход — сюрприз?

— Никакого сюрприза. Насколько понимаю, руководителем «Шанхая» стал Ковальчук, а в НХЛ он много играл вместе с Козловым. Наверное, отсюда и последовало приглашение.

Другое дело, что Козлов с его опытом и послужным списком будет в «Шанхае» лишь помощником, да еще у малоизвестного североамериканского тренера [Лава). Вот тут не совсем понятная расстановка.

— Может, сам Ковальчук будет контролировать тренерский процесс?

— Все возможно. Но я смотрю, как провели нынешний сезон КХЛ почти 40-летние Шипачев с Радуловым, и понимаю, что Ковальчук мог бы помочь «Шанхаю» не только на лавочке, но и на льду.

— В чем причина такой уверенной игры ветеранов?

— Знаете, в советском хоккее, каким бы долгожителем на льду ты ни был, до сорока лет ты бы не доиграл. Прежде всего потому, что конкуренция, в том числе со стороны молодых игроков, была огромной.

Сегодня уровень КХЛ весьма средний, молодежь тоже скромная. И такие яркие мастера, как Радулов и Шипачев, чувствуют себя очень комфортно. Не сомневаюсь, что оба и в предстоящем сезоне себя покажут, будут в «Локомотиве» и «Салавате» лидерами, — сказал трехкратный олимпийский чемпион, экс-защитник «Динамо».