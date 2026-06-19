Бержерон о том, что «Бостон» выведет из обращения его 37-й номер: «Для меня это большая честь. Буду помнить об этом всегда»

Болельщикам «Брюинс» по всей Новой Англии: спасибо за то, что приняли молодого франко-канадца, благодаря вам я чувствовал себя как дома. Каждый раз, выходя на лед, я чувствовал привилегию и ответственность за то, что защищал цвета «Бостона», и я всегда старался достойно представлять эту организацию и город.