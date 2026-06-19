Бержерон о том, что «Бостон» выведет из обращения его 37-й номер: «Для меня это большая честь. Буду помнить об этом всегда»

«Для меня большая честь, что мой номер будет выведен из обращения в “Бостоне”, это трудно выразить словами. Когда я приехал в Бостон в 18 лет, я и представить себе не мог, что однажды получу такое признание.
Я всегда верил, что любой мой успех был возможен только благодаря окружавшим меня людям. Мне посчастливилось играть вместе с невероятными партнерами, учиться у выдающихся тренеров и получать поддержку от организации, которая верила в меня с самого начала.
Особенно я благодарен своей семье за ее жертвы, что позволили мне осуществить свою мечту. Эта честь принадлежит им всем в той же мере, что и мне.
Болельщикам «Брюинс» по всей Новой Англии: спасибо за то, что приняли молодого франко-канадца, благодаря вам я чувствовал себя как дома. Каждый раз, выходя на лед, я чувствовал привилегию и ответственность за то, что защищал цвета «Бостона», и я всегда старался достойно представлять эту организацию и город.
Я глубоко тронут и благодарен за то, что связан с историей «Брюинс». Знать, что номер 37 навсегда останется частью этой истории — это то, о чем буду помнить всегда", — сказал Бержерон.