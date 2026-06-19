«Нефтехимик» выразил соболезнования в связи со смертью экс-тренера ДЮСШ клуба Олега Яшина: «Его воспитанники завоевывали награды первенств Европы, ЧМ»

"С глубокой скорбью и болью в сердце сообщаю, что на 76-м году жизни скончался Олег Петрович Яшин — легенда нижнекамского хоккея, заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан.
Его путь в хоккее начался в далеком 1968 году, когда 17-летний юноша приехал в Нижнекамск и встал в ворота только что созданного «Нефтехимика». С тех пор вся его жизнь без остатка была отдана нашему городу и этой игре.
Завершив карьеру игрока, Олег Петрович выбрал путь наставника. Сначала дворовый клуб «Чайка», затем — ДЮСШ «Нефтехимик», где он стал одним из первых профессиональных тренеров-преподавателей. 37 лет он терпеливо и с любовью передавал юным хоккеистам свое мастерство, опыт и преданность делу.
Результаты его работы говорят сами за себя: воспитанники Яшина становились победителями и призерами первенств Поволжья и России, завоевывали награды первенств Европы, чемпионатов мира и Всемирной Универсиады в составе молодежной сборной страны. Его вклад в подготовку резерва для «Реактора» и развитие детского хоккея в Нижнекамске невозможно переоценить.
Олег Петрович воспитал не одно поколение хоккеистов. Многие из них сами уже стали тренерами, отцами, состоявшимися людьми — и каждый из них помнит, как Яшин учил не только играть в хоккей, но и относиться к делу с полной отдачей.
Он ушел, оставив после себя то, что не исчезает, — учеников, традиции и добрую память в сердцах всех, кому довелось работать рядом с ним или учиться у него.
От имени ХК «Нефтехимик» и от себя лично выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким Олега Петровича.
Разделяем вашу боль и скорбь.
Светлая память легенде нижнекамского хоккея. Он навсегда останется в истории клуба и в сердцах тех, кого успел научить любить хоккей", — сказал Ларионов.