ЛеБрюн о решении Овечкина: «Руководство “Вашингтона” понимает, к чему он склоняется, но хочет убедиться, что он на 100% уверен»

Срок действующего контракта 40-летнего форварда рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее он объявил, что в июле примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
«Руководство “Вашингтона” регулярно поддерживает с ним связь. Они довольно хорошо понимают, к чему он склоняется, но хотят убедиться, что номер 8 на 100% уверен.
«Кэпиталс» не оказывают никакого давления. Когда он будет готов, тогда будет", — сказал ЛеБрюн.
Алексей Миранчук об Овечкине: «Глыба, величина. Американцы очень любят его, все о нем знают. Для России его достижения — большая гордость».
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