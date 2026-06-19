Бобровский — 4-й в рейтинге свободных агентов НХЛ, Овечкин — 5-й, Михеев — 26-й, Тарасенко — 28-й, Кузьменко — 50-й, Так — 1-й (Daily Faceoff)

Журналист Daily Faceoff Мэтт Ларкин составил топ-50 хоккеистов, контракты которых рассчитаны до 30 июня 2026 года.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Алекс Так («Баффало»);
2. Расмус Андерссон («Вегас»);
3. Джон Карлсон («Анахайм»);
4. Сергей Бобровский («Флорида»);
5. Александр Овечкин («Вашингтон»);
6. Бун Дженнер («Коламбус»);
7. Джейк Труба («Анахайм»);
8. Бобби Макмэнн («Сиэтл»);
9. Коннор Мерфи («Эдмонтон»);
10. Марио Ферраро («Сан-Хосе»);
…26. Илья Михеев («Чикаго»);
…28. Владимир Тарасенко («Миннесота»);
…50. Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес»).
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