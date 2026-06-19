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Бобровский — 4-й в рейтинге свободных агентов НХЛ, Овечкин — 5-й, Михеев — 26-й, Тарасенко — 28-й, Кузьменко — 50-й, Так — 1-й (Daily Faceoff)

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский занял 4-е место в рейтинге игроков НХЛ, которые могут стать неограниченно свободными агентами с 1 июля.

Источник: Спортс‘’

Журналист Daily Faceoff Мэтт Ларкин составил топ-50 хоккеистов, контракты которых рассчитаны до 30 июня 2026 года.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Алекс Так («Баффало»);

2. Расмус Андерссон («Вегас»);

3. Джон Карлсон («Анахайм»);

4. Сергей Бобровский («Флорида»);

5. Александр Овечкин («Вашингтон»);

6. Бун Дженнер («Коламбус»);

7. Джейк Труба («Анахайм»);

8. Бобби Макмэнн («Сиэтл»);

9. Коннор Мерфи («Эдмонтон»);

10. Марио Ферраро («Сан-Хосе»);

…26. Илья Михеев («Чикаго»);

…28. Владимир Тарасенко («Миннесота»);

…50. Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес»).

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