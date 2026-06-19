Черкас не согласен с мнением Дзюбы, что в хоккее можно не следить за весом: «Сезон закончился, Овечкин позволяет себе немного лишнего в плане еды, но он сбрасывает лишний вес, когда чемпионат начинается&r

Дело в том, что сезон в НХЛ закончился и теперь Овечкин где-то позволяет себе немного лишнего в плане еды. Может быть какая-то прибавка в весе, но поверьте мне, когда начинается сезон, то Овечкин сбрасывает лишний вес", — сказал Черкас.