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Черкас не согласен с мнением Дзюбы, что в хоккее можно не следить за весом: «Сезон закончился, Овечкин позволяет себе немного лишнего в плане еды, но он сбрасывает лишний вес, когда чемпионат начинается&r

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас отреагировал на слова футболиста Артема Дзюбы о том, что в хоккее можно не следить за весом.

Источник: Спортс‘’

Лучший бомбардир в истории российского футбола ранее заявил, что хоккеистам можно не следить за весом, поэтому Александр Овечкин и Евгений Малкин могут долго не заканчивать карьеру.

"Конечно же, я не согласен. Лишний вес, что в футболе, что в хоккее мешает движению. Если ты набрал лишний вес — ты теряешь скорость, ты теряешь быстроту.

Дело в том, что сезон в НХЛ закончился и теперь Овечкин где-то позволяет себе немного лишнего в плане еды. Может быть какая-то прибавка в весе, но поверьте мне, когда начинается сезон, то Овечкин сбрасывает лишний вес", — сказал Черкас.

Артем Дзюба: «В хоккее можно за весом не следить — Овечкин и Малкин могут играть очень долго. Футбол труднее, надо больше бегать. После 6−7 вечера не ем — я не Роналду и не робот».

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