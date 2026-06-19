Черкас не согласен с мнением Дзюбы, что в хоккее можно не следить за весом: «Сезон закончился, Овечкин позволяет себе немного лишнего в плане еды, но он сбрасывает лишний вес, когда чемпионат начинается&r

Лучший бомбардир в истории российского футбола ранее заявил, что хоккеистам можно не следить за весом, поэтому Александр Овечкин и Евгений Малкин могут долго не заканчивать карьеру.
"Конечно же, я не согласен. Лишний вес, что в футболе, что в хоккее мешает движению. Если ты набрал лишний вес — ты теряешь скорость, ты теряешь быстроту.
Дело в том, что сезон в НХЛ закончился и теперь Овечкин где-то позволяет себе немного лишнего в плане еды. Может быть какая-то прибавка в весе, но поверьте мне, когда начинается сезон, то Овечкин сбрасывает лишний вес", — сказал Черкас.
Артем Дзюба: «В хоккее можно за весом не следить — Овечкин и Малкин могут играть очень долго. Футбол труднее, надо больше бегать. После 6−7 вечера не ем — я не Роналду и не робот».