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Адам Лаури: «Тэйвс войдет в историю как один из лучших двусторонних центров. Три Кубка Стэнли, олимпийское золото, “Конн Смайт”, он добился всего. Он победитель, он лидер»

Капитан «Виннипег» Адам Лаури высказался о том, что Джонатан Тэйвс решил завершить карьеру.

Источник: Спортс‘’

Канадец провел 16 сезонов в НХЛ. Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго».

"Я думаю, он войдет в историю как один из лучших двусторонних центров, особенно в последнем поколении. Нам всем повезло расти, наблюдая за ним, а затем играть против него, а потом получить возможность играть с ним.

Три Кубка Стэнли, олимпийское золото, «Конн Смайт Трофи». Он добился всего. Он победитель, он лидер. Я думаю, если оглянуться на его карьеру, это то, что бросается в глаза. Он побеждал на каждом уровне, в каждой команде, за которую играл. Он был тем парнем, на которого рассчитывали в важные моменты, чтобы добиться больших результатов", — сказал Лаури/