Адам Лаури: «Тэйвс войдет в историю как один из лучших двусторонних центров. Три Кубка Стэнли, олимпийское золото, “Конн Смайт”, он добился всего. Он победитель, он лидер»

Три Кубка Стэнли, олимпийское золото, «Конн Смайт Трофи». Он добился всего. Он победитель, он лидер. Я думаю, если оглянуться на его карьеру, это то, что бросается в глаза. Он побеждал на каждом уровне, в каждой команде, за которую играл. Он был тем парнем, на которого рассчитывали в важные моменты, чтобы добиться больших результатов", — сказал Лаури/