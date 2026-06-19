Адам Лаури: «Тэйвс войдет в историю как один из лучших двусторонних центров. Три Кубка Стэнли, олимпийское золото, “Конн Смайт”, он добился всего. Он победитель, он лидер»

Канадец провел 16 сезонов в НХЛ. Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго».
"Я думаю, он войдет в историю как один из лучших двусторонних центров, особенно в последнем поколении. Нам всем повезло расти, наблюдая за ним, а затем играть против него, а потом получить возможность играть с ним.
Три Кубка Стэнли, олимпийское золото, «Конн Смайт Трофи». Он добился всего. Он победитель, он лидер. Я думаю, если оглянуться на его карьеру, это то, что бросается в глаза. Он побеждал на каждом уровне, в каждой команде, за которую играл. Он был тем парнем, на которого рассчитывали в важные моменты, чтобы добиться больших результатов", — сказал Лаури/