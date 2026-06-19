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Гендиректор «Салавата»: «Даже если Кузнецов будет в форме, он не совсем будет успевать под тот темп игры, который транслирует наш штаб»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался об уходе форварда Евгения Кузнецова из клуба.

Источник: Спортс‘’

— Почему вы не продлили Евгения Кузнецова на следущий сезон?

— В конце сезона мы собрались с тренерским штабом и решили, что у нас должна быть быстрая команда. Мы не можем Евгению ставить такие условия, когда мы можем предложить ему отдохнуть. Он не тот человек, не такого масштаба игрок. Молодому игроку мы могли бы сказать: «Ты здесь подожди, паузу выдержи».

Возникала бы проблема. Мы не можем ему гарантировать, что он будет играть в каждом матче. Мы знаем, что даже если он будет в форме, не совсем будет успевать под тот темп игры, который транслирует наш штаб.

Когда мы не можем 100 процентов использовать игрока такого масштаба, мы не будем ничего ему портить. Думаем, что, может быть, он в другой команде найдет свое место и точно будет играть все игры, — сказал Баширов.