Гендиректор «Салавата»: «Даже если Кузнецов будет в форме, он не совсем будет успевать под тот темп игры, который транслирует наш штаб»

— В конце сезона мы собрались с тренерским штабом и решили, что у нас должна быть быстрая команда. Мы не можем Евгению ставить такие условия, когда мы можем предложить ему отдохнуть. Он не тот человек, не такого масштаба игрок. Молодому игроку мы могли бы сказать: «Ты здесь подожди, паузу выдержи».