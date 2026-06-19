Мухранов о том, как заслужить доверие Разина: «Нужно просто выполнять установки, которые дает штаб. Самое главное — уверенность. Тогда все будет»

— Как ощущаете себя во взрослом коллективе «Металлурга»? Освоились?
— Да, парни меня хорошо приняли. Со всеми нашел общий язык, все хорошо.
— За это время поняли, какой Андрей Разин тренер? Как нужно играть, чтобы заслужить его доверие и игровое время?
— Нужно просто выполнять установки, которые дает тренерский штаб, и играть уверенно. Самое главное — уверенность. Тогда все будет.
— Тяжело соответствовать этим требованиям?
— Хоккей «Стальных Лисов» в какой-то степени похож на хоккей «Металлурга». Мы также стараемся играть с контролем шайбы, действовать первым номером, — сказал Мухранов.