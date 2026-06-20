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Савельев о «Динамо» Минск: «Критика со стороны Лукашенко справедлива. Он имеет право на жесткие суждения в отношении клуба, поскольку государство поддерживает хоккей в стране»

Бывший генеральный менеджер немецкого «Крефельда» Сергей Савельев отреагировал на критику президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес минского «Динамо».

Источник: Спортс‘’

«Я уже говорил, что минское “Динамо” поначалу было очень явным претендентом на выход в полуфинал. Но внутренние дрязги, которые начались в дедлайн, сыграли в минус. Состав динамовцев позволял показать достойный результат, а не вылетать со счетом 0:4 из четвертьфинала Кубка Гагарина.

Считаю, что руководитель Беларуси имеет право на жесткие суждения в отношении клуба, поскольку государство поддерживает хоккей в стране и хочет видеть больше доморощенных хоккеистов в команде. Критика со стороны Лукашенко справедлива.

Не уверен, что произойдут изменения. Но достаточно много белорусских игроков за последние годы существенно выросли в уровне мастерства", — сказал Савельев.

Лукашенко о Квартальнове: «Тренер должен был подвести команду к плей-офф, но она провалилась. С “Ак Барсом” играли безвольно, говорю как немного разбирающийся в хоккее человек».

Лукашенко о методике Тарасова: «Говорят: “Наши не выдержат”. Так зачем нам такие игроки? Половина межсезонки прошла, у вас ни команды, ни тренера. Кто в Турции, кто в Эмиратах — отдыхаете».

Лукашенко о легионерах в «Динамо» Минск: «Где наши люди? Половина команды — импортные. У вас что, лишние деньги — платить американцам, россиянам и другим? Как будет сборная играть потом?».