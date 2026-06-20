Савельев о «Динамо» Минск: «Критика со стороны Лукашенко справедлива. Он имеет право на жесткие суждения в отношении клуба, поскольку государство поддерживает хоккей в стране»

«Я уже говорил, что минское “Динамо” поначалу было очень явным претендентом на выход в полуфинал. Но внутренние дрязги, которые начались в дедлайн, сыграли в минус. Состав динамовцев позволял показать достойный результат, а не вылетать со счетом 0:4 из четвертьфинала Кубка Гагарина.