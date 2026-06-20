Гомоляко о «Спартаке»: «Свечников и Гальченюк — мастера, которые прошли школу НХЛ и могут привнести что-то новенькое в игру клуба»

Перспектива, потенциал? Не знаю, мне кажется, что у всех этих ребят мастерство большое, а потенциала, наверное, уже нет. Они играют на своем уровне, которого достигли. По-новому заиграть они, конечно, могут, но пока не понятно как их будут использовать. Поэтому в сезоне и посмотрим, как это будет выглядеть", — сказал Гомоляко.