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Гомоляко о «Спартаке»: «Свечников и Гальченюк — мастера, которые прошли школу НХЛ и могут привнести что-то новенькое в игру клуба»

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко высказался об изменениях в составе «Спартака».

Источник: Спортс‘’

В межсезоьнье московский клуб пополнили Алекс Гальченюк, Евгений Свечников и Максим Комтуа.

Комтуа пополнил состав клуба в результате обмена с «Динамо». В обратном направлении отправился нападающий Никита Коростелев.

"Комтуа — такой подкожный игрок, лезет везде, провоцирует, самоотверженный. Не такой техничный, как Коростелев, но здесь разные вещи. Коростелев не так хорошо играет в обороне, старается, конечно, всегда, но не всегда получается. Комтуа чуть лучше играет в обороне. Надо смотреть, как их будут использовать. Если обмен происходит, значит каждый тренер понимает роль и место нового игрока.

Свечников и Гальченюк — это мастера, которые прошли школу НХЛ и могут привнести что-то новенькое в игру «Спартака». Смогут ли их развить? А смысл? Они не маленькие мальчики уже. И Корешкову придется их только правильно разместить в оптимальных сочетаниях и, как они будут играть: кто в большинстве, кто в меньшинстве. Все опытные мастера, поигравшие очень долго.

Перспектива, потенциал? Не знаю, мне кажется, что у всех этих ребят мастерство большое, а потенциала, наверное, уже нет. Они играют на своем уровне, которого достигли. По-новому заиграть они, конечно, могут, но пока не понятно как их будут использовать. Поэтому в сезоне и посмотрим, как это будет выглядеть", — сказал Гомоляко.