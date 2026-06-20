Сергей Светлов: «У СКА радикальная селекция. Не ожидал, что так легко расстанутся с Хайруллиным и Воробьевым, пусть даже последний сезон получился не идеальным»

— Чьи трансферы назовете спорными?
— Скажем так, радикальная селекция у СКА — много потерь и много приобретений. Не ожидал, что Санкт-Петербург так легко расстанется с форвардами первых звеньев — Хайруллиным и Воробьевым, пусть даже последний сезон получился у них не идеальным.
Умный форвард Атанасов и работоспособный Чебыкин — это первый ответ на потери. В числе кандидатов на усиление, судя по прессе, — Глотов, Аймурзин, Барабанов.
Защитная линия СКА и в прошлом сезоне была неплохо укомплектована, но уже состоялись активные приобретения в оборону — Семин, Маклюков, Варлаков.
Если все многочисленные трансферы, о которых пишет пресса, реализуются, то в предстоящем сезоне получим наполовину новый СКА, — сказал Светлов.