Сергей Светлов: «У СКА радикальная селекция. Не ожидал, что так легко расстанутся с Хайруллиным и Воробьевым, пусть даже последний сезон получился не идеальным»

— Скажем так, радикальная селекция у СКА — много потерь и много приобретений. Не ожидал, что Санкт-Петербург так легко расстанется с форвардами первых звеньев — Хайруллиным и Воробьевым, пусть даже последний сезон получился у них не идеальным.