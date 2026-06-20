Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Сергей Светлов: «У СКА радикальная селекция. Не ожидал, что так легко расстанутся с Хайруллиным и Воробьевым, пусть даже последний сезон получился не идеальным»

Бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Сергей Светлов высказался о селекционной работе СКА.

Источник: Спортс‘’

— Чьи трансферы назовете спорными?

— Скажем так, радикальная селекция у СКА — много потерь и много приобретений. Не ожидал, что Санкт-Петербург так легко расстанется с форвардами первых звеньев — Хайруллиным и Воробьевым, пусть даже последний сезон получился у них не идеальным.

Умный форвард Атанасов и работоспособный Чебыкин — это первый ответ на потери. В числе кандидатов на усиление, судя по прессе, — Глотов, Аймурзин, Барабанов.

Защитная линия СКА и в прошлом сезоне была неплохо укомплектована, но уже состоялись активные приобретения в оборону — Семин, Маклюков, Варлаков.

Если все многочисленные трансферы, о которых пишет пресса, реализуются, то в предстоящем сезоне получим наполовину новый СКА, — сказал Светлов.