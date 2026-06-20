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Ахтямов — 1-й россиянин в истории АХЛ, ставший MVP плей-офф. Вратарь «Торонто» одержал 15 побед в 22 играх при 92,3% сэйвов

Вратарь «Торонто Марлис» Артур Ахтямов стал первым в истории представителем России, признанным MVP плей-офф АХЛ.

Канадский клуб обыграл «Чикаго Вулвс» (фарм «Каролины») в финальной серии Кубка Колдера (4−1, 4:3 в пятом матче).

24-летний Ахтямов, ранее выступавший за «Ак Барс», одержал 15 побед в 22 играх в розыгрыше при 92,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,22.

До него ни один россиянин не становился самым ценным игроком плей-офф АХЛ.

Отметим, что второй год подряд приз MVP Кубка Колдера получил вратарь из Европы — в 2025-м обладателем награды стал латвиец Артур Шилов («Эбботсфорд», фарм «Ванкувера», сейчас играет за «Питтсбург»).

Ранее эту награду получали еще 6 вратарей из Европы — Олаф Колциг (1994, Германия, «Портленд Пайрэтс»), Паси Нурминен (2002, Финляндия, «Чикаго Вулвс»), Юхан Хольмквист (2003, Швеция, «Хьюстон Аэрос»), Антеро Нииттюмяки (2005, Финляндия, «Филадельфия Фантомс), Михал Нойвирт (2009, Чехия, “Херши Беарс”), Робин Ленер (2011, Швеция, “Бинхэмтон Сенаторс”).