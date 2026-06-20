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Рябкин и Ильин стали лучшими среди россиян по очкам в Кубке Колдера-2026 — по 9. Они разделили 5-е место среди самых результативных новичков

Форварды Иван Рябкин («Чикаго Вулвс») и Михаил Ильин («Уилкс-Бэрри») стали лучшими по очкам в плей-офф АХЛ среди россиян.

19-летний Рябкин набрал 9 (4+5) очков в 21 игре за фарм «Каролины», с которым дошел до финала розыгрыша.

21-летний Ильин отметился 9 (2+7) баллами в 15 играх за фарм «Питтсбурга».

Россияне разделили 5-е место среди самых результативных новичков в плей-офф АХЛ. Первое место в этом списке занял форвард «Торонто Марлис» Истон Коуэн.

21-летний нападающий, отыгравший большую часть сезона в НХЛ (66 матчей, 29 очков, 11+18) в плей-офф АХЛ набрал 18 (8+10) баллов в 22 играх и помог команде выиграть Кубок Колдера.