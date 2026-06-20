Александр Кожевников: «Овечкин продлит контракт с “Вашингтоном”, думаю. Он ведь взрослый человек и понимает, что осталось совсем немного шайб до рекорда Гретцки. В городе все его любят»

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Срок действующего соглашения 40‑летнего форварда с «Вашингтоном» рассчитан до 30 июня.
С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).
«Я думаю, что Александр Овечкин продлит контракт с “Вашингтоном”. Он ведь взрослый человек и понимает, что ему осталось совсем немного шайб до рекорда Уэйна Гретцки.
И в городе все его любят, главное, чтобы у него не было травм. Я думаю, что клуб стопроцентно подпишет с ним новый контракт, это ведь надо в том числе и для рекламы «Вашингтона», и всего города", — сказал Кожевников.