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Александр Кожевников: «Овечкин продлит контракт с “Вашингтоном”, думаю. Он ведь взрослый человек и понимает, что осталось совсем немного шайб до рекорда Гретцки. В городе все его любят»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о будущем 40-летнего форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

Источник: Спортс‘’

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Срок действующего соглашения 40‑летнего форварда с «Вашингтоном» рассчитан до 30 июня.

С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).

«Я думаю, что Александр Овечкин продлит контракт с “Вашингтоном”. Он ведь взрослый человек и понимает, что ему осталось совсем немного шайб до рекорда Уэйна Гретцки.

И в городе все его любят, главное, чтобы у него не было травм. Я думаю, что клуб стопроцентно подпишет с ним новый контракт, это ведь надо в том числе и для рекламы «Вашингтона», и всего города", — сказал Кожевников.

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