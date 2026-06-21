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Савельев о «Спартаке»: «Наличие экстравагантных тренеров и игроков будет подначивать команду играть лучше. Там все профессионалы»

Бывший генеральный менеджер немецкого «Крефельда» Сергей Савельев дал оценку изменениям в тренерском штабе «Спартака».

Источник: Спортс‘’

Ранее стало известно, что в штаб Алексея Жамнова вошли Петерис Скудра и Евгений Корешков. Кроме того, команду пополнили несколько игроков.

— В тренерском штабе собрались Петерис Скудра и Евгений Корешков, клуб подписал Александра Гальченюка, а теперь «Спартак» пополнил и Максим Комтуа. Найдет ли Жамнов общий язык со всеми?

— И Жамнов, и руководство «Спартака» как-то ведь комплектуют команду плюс-минус сообща. Значит, никто не видит никакой проблемы. Мне кажется, что наличие двух таких экстравагантных тренеров, которые прямо высказывают свое мнение, и нескольких таких же экстравагантных игроков в составе красно-белых, будет подначивать команду играть лучше.

— «Спартак» изнутри не развалится по ходу сезона?

— Нет, там все профессионалы. Все ведь за свое дело деньги получают в конце концов. Не думаю, что в интересах тренерского штаба, чтобы команда проваливалась, — сказал Савельев.