Савельев о «Спартаке»: «Наличие экстравагантных тренеров и игроков будет подначивать команду играть лучше. Там все профессионалы»

— И Жамнов, и руководство «Спартака» как-то ведь комплектуют команду плюс-минус сообща. Значит, никто не видит никакой проблемы. Мне кажется, что наличие двух таких экстравагантных тренеров, которые прямо высказывают свое мнение, и нескольких таких же экстравагантных игроков в составе красно-белых, будет подначивать команду играть лучше.