Савельев о «Спартаке»: «Наличие экстравагантных тренеров и игроков будет подначивать команду играть лучше. Там все профессионалы»

Ранее стало известно, что в штаб Алексея Жамнова вошли Петерис Скудра и Евгений Корешков. Кроме того, команду пополнили несколько игроков.
— В тренерском штабе собрались Петерис Скудра и Евгений Корешков, клуб подписал Александра Гальченюка, а теперь «Спартак» пополнил и Максим Комтуа. Найдет ли Жамнов общий язык со всеми?
— И Жамнов, и руководство «Спартака» как-то ведь комплектуют команду плюс-минус сообща. Значит, никто не видит никакой проблемы. Мне кажется, что наличие двух таких экстравагантных тренеров, которые прямо высказывают свое мнение, и нескольких таких же экстравагантных игроков в составе красно-белых, будет подначивать команду играть лучше.
— «Спартак» изнутри не развалится по ходу сезона?
— Нет, там все профессионалы. Все ведь за свое дело деньги получают в конце концов. Не думаю, что в интересах тренерского штаба, чтобы команда проваливалась, — сказал Савельев.