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Более 180 тысяч человек посетили чемпионский парад «Каролины» в Роли

Чемпионский парад «Каролины», выигравшей Кубок Стэнли-2026, привлек большое количество зрителей.

Источник: Спортс‘’

Как сообщает официальный сайт НХЛ, мероприятие в Роли посетили более 180 тысяч болельщиков.

Когда двухэтажные автобусы двигались по улицам города, болельщики местами выстроились в 10 рядов вдоль тротуаров.

"Я просто потерял дар речи. Я не ожидал, что соберется столько народу. Это была целая волна.

Вот почему мы этим занимаемся. Это так много значило для стольких людей. Это действительно заметно. Я так рад, что мы смогли сделать это для всех. Очевидно, они были в восторге«, — сказал главный тренер “Харрикейнс” Род Бринд’Амор.