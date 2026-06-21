Более 180 тысяч человек посетили чемпионский парад «Каролины» в Роли

Вот почему мы этим занимаемся. Это так много значило для стольких людей. Это действительно заметно. Я так рад, что мы смогли сделать это для всех. Очевидно, они были в восторге«, — сказал главный тренер “Харрикейнс” Род Бринд’Амор.