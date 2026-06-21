Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Холл о праздновании победы «Каролины» в Кубке Стэнли: «С меня пока что хватит. Сил почти не осталось. Умение веселиться — это тоже навык»

Форвард «Каролины» Тэйлор Холл немного устал от празднования победы команды в Кубке Стэнли-2026.

После чемпионского парада 34-летний форвард, впервые в карьере выигравший трофей, признался, что чемпионские мероприятия его немного утомили.

«С меня пока что хватит. Сил почти не осталось. Умение веселиться — это тоже навык. Нужно уметь делать это хорошо. Но знаете, веселиться легко, когда ты выиграл Кубок Стэнли», — сказал Холл.

На параде он также произнес краткую речь, обращаясь к болельщикам: "Вы, ребята, дали новый толчок моей карьере, о котором я даже не подозревал.

Огромное вам спасибо. Я никогда не забуду этот момент, проведенный с вами сегодня. Это все для вас. Потрясающе".