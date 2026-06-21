Холл о праздновании победы «Каролины» в Кубке Стэнли: «С меня пока что хватит. Сил почти не осталось. Умение веселиться — это тоже навык»

После чемпионского парада 34-летний форвард, впервые в карьере выигравший трофей, признался, что чемпионские мероприятия его немного утомили.
«С меня пока что хватит. Сил почти не осталось. Умение веселиться — это тоже навык. Нужно уметь делать это хорошо. Но знаете, веселиться легко, когда ты выиграл Кубок Стэнли», — сказал Холл.
На параде он также произнес краткую речь, обращаясь к болельщикам: "Вы, ребята, дали новый толчок моей карьере, о котором я даже не подозревал.
Огромное вам спасибо. Я никогда не забуду этот момент, проведенный с вами сегодня. Это все для вас. Потрясающе".